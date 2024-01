Info-chalon vous dit tout sur le succès du Pôle Compétition Breaking !

16 mois après la création du premier Pôle Compétition BREAKING en France à Chalon-sur-Saône, peut-on d’ores et déjà faire un bilan ?

Après 16 mois d'existence, le Pôle Compétition BREAKING à Chalon-sur-Saône a connu un succès remarquable. Les réalisations et performances obtenues au cours de cette période témoignent du dynamisme et de la qualité de cette initiative pionnière en France. Le bilan est extrêmement positif, soulignant une réussite exceptionnelle et une quête constante d'excellence. Durant cette période, le Pôle a non seulement consolidé sa position en tant que premier de son genre en France, mais a également généré des résultats impressionnants sur le plan des performances artistiques et sportives.

Les talents émergents formés au sein du Pôle ont brillé sur la scène locale, nationale et internationale, accumulant des succès notables dans des compétitions majeures de breakdance. Depuis sa création, nous comptabilisons 13 finales disputées pour 11 victoires et 2 récompenses Européennes. Le staff dévoué a façonné un environnement propice à l'épanouissement artistique et à la croissance personnelle des danseurs, contribuant ainsi à la renommée du Pôle. De plus, le Pôle Compétition BREAKING a initié des collaborations fructueuses avec des partenaires locaux et nationaux, renforçant ainsi sa présence et son impact.

Les événements auxquels nous avons participé ont attiré l'attention, renforçant le positionnement du Pôle comme un acteur incontournable dans le domaine du breakdance en Bourgogne Franche-Comté et au-delà. En somme, ces 16 premiers mois marquent une période de triomphe pour le Pôle Compétition BREAKING, illustrant son engagement envers l'excellence, le développement des talents, et son influence positive dans le monde du breaking.

À qui s’adresse-t-il ? Quelles sont les modalités d’accueil et d’inscription ?

Le Pôle Compétition BREAKING est destiné aux danseurs hip-hop spécialisés en Breakdance (à partir de 12 ans), animés par une forte motivation pour exceller dans l'univers des battles. Les inscriptions se déroulent par le biais d'une audition organisée pendant les mois d'avril et mois de mai de chaque année. Les candidats sont tenus de soumettre un dossier complet comprenant leurs motivations, des photos et des vidéos démontrant leurs compétences artistiques.

Par ailleurs, les résultats scolaires sont également pris en considération, soulignant l'importance d'un équilibre entre l'engagement dans la danse et la réussite académique. Les danseurs sélectionnés ont l'opportunité d'intégrer le Pôle, où ils sont accueillis tout au long de la semaine. L'environnement dédié à la formation offre plusieurs heures d'entraînement hebdomadaires, y compris pendant les vacances scolaires.

Cette approche intensive vise à cultiver et à perfectionner les compétences des danseurs, favorisant ainsi leur développement artistique et leur préparation aux compétitions de haut niveau. En somme, le Pôle Compétition BREAKING se positionne comme un lieu d'excellence où la passion pour le Breakdance s'associe à un engagement rigoureux, créant un terreau propice à l'épanouissement artistique et au succès compétitif.

Vous venez d'être sélectionnés pour la seconde fois consécutive par la délégation sportive européenne pour représenter la France en Allemagne à l'occasion d'une rencontre entre les délégations allemande, polonaise, tchèque et française lors des journées Franco-Allemandes, pouvez-vous nous en dire plus ?

Être sélectionnés pour la seconde fois consécutive par la délégation sportive européenne pour représenter la France en Allemagne lors des journées Franco-Allemandes est une expérience inestimable. Ces rencontres réunissent les délégations sportives allemandes, polonaises, tchèques, et françaises, créant ainsi un cadre propice à l'échange culturel et sportif. Notre rôle en tant que représentants de la France implique de participer activement aux compétitions, de partager nos expériences sportives, et de favoriser les interactions interculturelles. C'est une opportunité unique de promouvoir la diversité et les valeurs sportives de notre pays tout en renforçant les liens amicaux avec nos homologues européens.

La perspective de contribuer au succès de cet événement en partageant notre passion commune pour le sport et en célébrant la richesse de nos cultures nationales est particulièrement enthousiasmante. Cette expérience consolide non seulement notre fierté en tant que représentants français, mais renforce également l'idée que le sport et la danse peuvent servir de catalyseur pour des relations positives entre les nations.

Aussi, dimanche, vous étiez à Lausanne en Suisse, à quelle occasion ?

Nous avons participé à la 22e édition du Battle International Au delà des préjugés, l'un des premiers Battle organisé en Suisse. L'événement se déroule sur 3 journées et propose une large programmation répartie entre battles, shows, concerts, créations et workshops. Il s'agit d'un battle référence en Europe où beaucoup de danseurs se rencontrent et s'affrontent.

Nous y avons participé dans plusieurs catégories : en équipe 5 contre 5, en Bonnie and Clyde (2 contre 2, un garçon, une fille), en 1 contre 1.

Qu’est-ce qu’il nous reste à vous souhaiter pour cette année 2024 ?

Nous pouvons espérer une année 2024 pleine d'éclats, d'accomplissements et de moments mémorables. Que chaque danseur y trouve l'inspiration nécessaire pour repousser ses limites, explorant de nouveaux horizons artistiques avec passion et créativité.

Puissent les compétitions être des occasions de croissance, d'apprentissage et de dépassement de soi, renforçant l'esprit d'équipe et la solidarité au sein du Pôle. Que chaque performance reflète l'engagement, le talent et la détermination des danseurs, laissant une empreinte indélébile dans le monde du Breaking.

Que cette année soit marquée par la découverte de nouveaux talents, la consolidation des acquis et le renforcement des liens au sein du Pôle. Que l'énergie positive, l'esprit de collaboration et la bienveillance continuent d'être les piliers de cette aventure collective. Enfin, je souhaite au Pôle Compétition Breaking une année 2024 où chaque étape franchie soit source de fierté et d'inspiration, propulsant les danseurs vers de nouveaux sommets et contribuant à la renommée exceptionnelle de cette initiative.

Que cette année soit une ode à la passion, à la réussite et à la célébration de l'art du Breaking !

SBR