CARNET ROSE - Bienvenue à Réjane

Réjane PEREZ est née le 25 janvier à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant après Melvenn, 6 ans et demi, et Gwendoline, 4 ans, de Perrine PORRET et d'Adrien PERREZ. La maman est ingénieur chez Framatome et le papa est salarié de la fédération française de Tarot. La petite famille réside à Ouroux-sur-Saône. Nos félicitations aux parents et meilleurs voeux au bébé !