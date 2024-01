"Chacun doit pouvoir vivre dignement de son métier" rappelle Toni Spinazze, Président de l'Union des Entreprises de Proximité 71

Chacun doit pouvoir vivre dignement de son métier et voir son travail reconnu

à sa juste valeur. L’U2P partage cette revendication du monde agricole.

L’inquiétude des agriculteurs est compréhensible. Elle illustre un malaise général qui est ressenti par de nombreux professionnels représentés par l’U2P, et qui trouve sa source dans plusieurs sujets d’inquiétude et de

mécontentement :

- la multiplication et l’empilement des normes et réglementations

- les difficultés liées au remboursement des PGE

- une transition écologique à marche forcée

- la hausse du coût de l’énergie et des matières premières

- un coût du travail trop élevé

- des difficultés à recruter

- l’instabilité des règles fiscales et réglementaires.

Le Gouvernement doit entendre le malaise des agriculteurs et de nos nombreux chefs de petite entreprise – TPE – et doit apporter une réponse forte et immédiate.

Toni SPINAZZE Président de l’U2P 71