AVIS DE DECES - Madame Christine COLLIN

CHÂTENOY-LE-ROYAL - BLONAY - SAINT-MARCEL



« Que ta main paternelle me bénisse à mon coucher et que se soit sous ton aile que je dorme ô mon berger. »

Mme Colette COLLIN, sa maman ;

Martine et sa compagne Guilaine, Dany, ses sœurs ;

Joël et Laure,

son frère et sa belle-sœur ;

Marie-Laurence, Audrey, Anne, Olivier, Julie, ses neveux et nièces et leurs conjoints ;

ses petits neveux et nièces ;

ses oncles et tantes ;

ses cousins et cousines,

vous font part du rappel à Dieu de

Christine COLLIN

survenu le 26 janvier 2024,

dans sa 68e année.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 2 février 2024 à 14h30 au temple de Chalon-sur-Saône, 25 rue Carnot.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.