Protéger l’environnement, les élèves du collège Pasteur de Saint Rémy de nouveau mobilisés.

Elèves et enseignants se sont, pour la troisième année, mobilisés pour la semaine de l’environnement en espérant faire changer les mentalités et les comportements.

La semaine de l'environnement au collège Louis Pasteur s’est déroulée du 22 au 26 Janvier 2024 avec, cette année encore, de nombreux thèmes, ateliers, expositions et affiches installées dans les couloirs, collecte des bouchons par niveaux, au CDI : exposition toute la semaine (réalisation et œuvres) + quizz concours (places de cinéma à gagner), dans la salle 101 : exposition EPI Arts plastiques, HG, SVT, anglais + quizz…, semaine en partenariat avec le Grand Chalon, le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) et avec la participation des éco-délégués et des enseignants du collège pilotes sur ce programme Mme Rebillard, Mr Lacroute, Mr Lathène, Mme Perrotto …

Vanessa Leray, principale adjointe, nous a accompagné dans les ateliers er salles d’exposition dédiés à cette semaine de l’environnement.

Le CPIE Pays de Bourgogne et Le Grand Chalon sont venus présenter des ateliers aux élèves de 3ème dans le cadre de la sensibilisation au gaspillage alimentaire, à la pollution numérique, à la préservation de l'eau et au commerce équitable du chocolat. Chaque atelier interactif faisait la démonstration de l’impact sur notre planète et sur nous à travers des chiffres plus éloquents les uns que les autres : par exemple à l’atelier du numérique avec l’impact sur le réchauffement climatique des énormes batteries d’ordinateurs surpuissants qui nous permettent de communiquer avec nos smartphones, les milliers de tonnes de minerai rare pour les fabriquer, etc…

Au restaurant scolaire, là aussi, les élèves éco-délégués ont fait de la sensibilisation au tri sélectif et à l’anti-gaspillage avec un outil de mesure très particulier et pourtant tout simple prêté par le Grand Chalon le Gâchimètre. Le collège est un assez bon élève avec ses plus de 400 repas servis, il y avait peu de pain dans le Gâchimètre, à noter que ce pain sera donné pour les animaux.

Tous les élèves des classes de troisièmes sont passés par les ateliers, les expos, tout ce travail va leur servir pour le passage à l’oral du DNB. Toutes les autres classes de la 6ème à la 4ème ont pu faire la visite, accompagnées par leurs enseignants.

C.Cléaux