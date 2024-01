Cérémonie des vœux du maire Gilles Platret, aux armées, forces de l'ordre et de sécurité,

Le photoreportage info-chalon.com

Lundi 29 janvier à partir de 18 heures, dans la Salle du Conseil Municipal de la Mairie de Chalon-sur-Saône, se déroulait la cérémonie des Vœux aux armées, forces de l'ordre et de sécurité, par le Maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret.

Un événement qui se déroulait en présence de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, de Dominique Melin, Vice-présidente au Grand Chalon en charge des sports, de Bruno Legourd, 1er adjoint, Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Sophie Landrot, 12e adjointe en charge de l’urbanisme et du logement, des Conseillères et Conseillers Municipaux, Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Fabrice Faradji, Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, aux chargés de mission, Laurence Friez , Chargée du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais, Monique Brédoire , Chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Serge Rosinoff, Chargé de la mémoire et du monde patriotique, Paul Thébault, Chargé du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité… de Teddy Biri, Commandant de la Base Pétrolière Interarmées de Chalon-sur-Saône (ingénieur en chef de la BPIA), de Ronan Cottin, lieutenant colonel, Délégué militaire des armées Départementales, de Christelle Boyer, Commandant de Police au Commissariat de Police de Chalon-sur-Saône, de Thomas Chottin, Chef d’Escadron de la Compagnie de Gendarmerie de Chalon-sur-Saône, de Patrick Perret, Major Rulp de la Compagnie Républicaine de Sécurité, Lauriane Caudron, Directrice du Service pénitentiaire de Varennes-le-Grand, Alexandre Monin, Commandant de la Compagnie des Sapeurs Pompiers de Chalon, Eric Thevenet, Brigadier Chef de la Police Municipale, Camille Monnot, Président de la Croix Rouge à Chalon-sur-Saône, Marcel Landre, coordinateur des portes drapeaux… de nombreux militaires, agents des forces de l’ordre et de sécurité, jeunes des classes sécurité…

Extrait du discours de Gilles Platret : « Mesdames et Messieurs, je vous propose en introduction de cette cérémonie, et cela nous fait plaisir de vous voir tous rassemblés dans cette salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville, que nous vous projetions un petit film que nous avons réalisé sur les enjeux qui nous rassemblent […]

Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, sachez que c’est un réel bonheur pour nous, pour la deuxième année consécutive, de vous voir rassemblé ici dans cet Hôtel de Ville qui est le vôtre. Nous voulons marquer à partir de cet événement que nous rééditons, le grand plaisir et le soutien que la ville de Chalon-sur-Saône entend vous apporter aux uns et aux autres dans l’accomplissement de vos importantes missions. Nous estimons que dans ce monde tel qu’il est, de pouvoir multiplier les coopérations entre nous, qui existent déjà, et qui demandent qu’à être multipliées demain, sont nécessaires pour faire face à un monde qui bouge, un monde de plus en plus violent , où la violence même se banalise, où des phénomènes sont aujourd’hui particulièrement inquiétants, qui déstabilisent des familles, propagent sur la voie publique des troubles renouvelés et multiplient certaines fois des agressions sur personnes […]

Les chiffres nationaux sont là, et si nous avons obtenu des succès dans la prévention des crimes et délits grâce aux moyens que nous nous sommes donnés depuis 10 ans en terme de coopération et de moyen propre, notamment à la Police Municipale de Chalon-sur-Saône, nous savons bien que rien est acquis. Nous savons au contraire que si nous considérons que la sécurité est la clé de toutes les libertés, nous devons redoubler d’efforts pour la maintenir et l’assurer au profit de nos concitoyens […] Cette délinquance que nous voyons arriver à parfois de nouveaux visages, elle est plus jeune qu’avant et nous en avons mesuré toute l’acuités au moment des émeutes de la fin d’année scolaire. C’était au mois de juin de l’année dernière au début du mois de juillet, vous vous en souvenez et si nous avons pu à Chalon en agissant très étroitement avec les forces de sécurité et là je pense en particulier à la Police Nationale, éteindre l’incendie et empêcher de fortes dérives en prenant des mesures fortes comme le couvre feu […] Il n’en reste pas moins que l’on sait que le feu couve et que la braise reste incandescente pour ceux qui demain chercheraient encore à troubler l’ordre public.

Ils s’appuieront et continueront d’agir encore, s’ils doivent sentir une faiblesse chez ceux qui sont responsables et nous en faisons partie. Nous ne devons absolument pas faire preuve de faiblesse dans les réactions qui sont les nôtres mais au contraire faire preuve d’une grande fermeté, d’une grande réactivité, faire preuve de force et de conviction dans le respect de la loi car nous nous appuyons sur la loi de la République que nous devons appliquer dans toute sa rigueur. Il ne s’agit pas de basculer dans une société de la privation de liberté mais au contraire de faire en sorte que ceux qui par le fait de leurs agissements veulent nous priver de cette liberté, retrouve face à eux, la sévérité de notre réaction et surtout de notre détermination à ne pas nous laisser nuire collectivement. C’est ce travail que vous accomplissez chaque jour sur le terrain et bien évidemment dans le cadre de cette ville de Chalon-sur-Saône.

Mais il y a aussi ceux sont opérationnels sur des terrains beaucoup plus lointains et je pense là, aux femmes et aux hommes de la base pétrolière interarmées qui nous font le plaisir mon colonel d’être venus nombreux ce soir et cela nous touche beaucoup ; des militaires qui sont régulièrement engagés très loin de notre frontière mais pour l’honneur de notre drapeau et surtout pour la Sécurité Internationale tellement menacée aujourd’hui, luttent pour la paix. Nous savons dans quel monde nous rentrons aujourd’hui, en particulier avec le retour de la guerre sur le sol européen. Tout ceci nous fait une obligation, parce que là où vous défendez à l’extérieur, nous nous devons de défendre à l’intérieur, de faire en sorte que dans toutes les coopérations que nous pouvons nouer et elles sont diverses, elles ne se contentent pas d’un seul territoire géographique […] C’est pour cela que nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale et ceux et celles qui nous protègent : les Sapeurs Pompiers, la Croix Rouge Française, les forces associatives pour continuer lorsque nous sommes engagés sur des grands événements publics, de pouvoir assurer la sécurité de nos concitoyens car la santé est une priorité et nous l’assurons aussi ensemble [...]

Je vous réaffirme aujourd’hui concrètement que la ville de Chalon va mettre en place des moyens supplémentaires pour pouvoir accomplir ses missions. Moyens humains, d’abord car d’ici la fin du mandat comme promis aux chalonnaises et chalonnais, il y aura 1 policier municipal pour 1 000 habitants. J’espère aussi comme annoncé au niveau national que des renforts viendront pour la Police Nationale. Car il nous importe de mettre des uniformes sur le terrain, c’est la meilleure prévention et cela est nécessaire car en faisant cela, nous sommes meilleurs dans le cadre de la Sécurité Publique et des libertés individuelles. Mais aussi des moyens techniques avec notre centre de supervision qui s’installera d’ici 5 mois à la banque de France avec un réseau plus dense puisque nous allons passer de 155 caméras aujourd’hui à plus de 200, donc nous serons plus efficaces pour faire de la prévention […]

Nous avons un travail énorme à faire en direction du Grand Public car ces enjeux de sécurité et de défense, nous devons les partager à l’ensemble de la population et nous ne serons efficaces que si les politiques que nous menons, les actions que nous mettrons en place, les coopérations que nous mettons entre nous sont totalement présentées et approuvées par notre population. Ce sont des valeurs que nous partageons et que nous devons sans cesse expliquer. Le lien entre les forces de l’ordre et de sécurité et la population sont essentielles et nous ne devons jamais perdre l’occasion de le faire vivre.

Aussi Mesdames et Messieurs, je vous redis l’engagement de la ville de Chalon à vos côtés et je souhaite que toutes les coopérations que nous avons nouées soient encore plus fructueuses en 2024.

Pour vous-même et les institutions que vous représentez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année ! ».

S’en suivait un buffet de l’amitié.

