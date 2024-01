ELECTION MUNICIPALE GIVRY - "L'école n'est en aucun cas un sujet pour nous" assure Jean Lanni

"Les dissensions ne sont pas soudaines. C'est une accumulation de manque de concertation et de décisions prises seules et découvertes. Par exemple, la subvention versée aux Musicaves. La nomination d'une nouvelle adjointe, c'est décidé en off. On l'a découvert sur le fait. On en a jamais parlé. Ce n'est pas le sujet d'être contre la nomination mais le fait de ne pas en avoir parlé en amont. Quand on est dans la majorité, on est pas obligé de suivre. Il y a eu plein de points. Ca c'est accumulé... et la goutte d'eau aura été de démettre Jean".

"Ce n'est pas un sujet l'école pour nous"

"Bien évidemment l'école se fera. Ce dossier était clos et on avait rien à dire. On a toujours dit qu'on ne fonctionnerait pas comme ça. On pensait avoir des projets à présenter aux Givrotins. On en a parlé un samedi matin en tout début de mandat. Suite à cela, ils ont travaillé avec la SPL. On n'a pas eu le choix finalement. On ne conteste pas le projet de l'école, à tous les conseils ça a été voté à l'unanimié et ça aurait du être fait depuis bien longtemps. Les fenètres auraient pu être changées avant. La rénovation énergétique et accessibilité doivent se faire. Pendant l'étude, on a appris que des appartements étaient prévus à l'étage sans jamais en parler".

"En 2020, on a fait campagne sur des valeurs"

"Des valeurs humaines et de transparence. On ne s'y retrouve pas. On peut être en démocratie et entendre que 7 élus de la majorité ont quitté le groupe. Ce n'est pas anodin. Et qu'en fait-il ?" déplore Jean Lanni. "Oui dans le groupe majoritaire, nous sommes en minorité. A quoi bon rester pour accompagner une équipe qui ne porte pas nos valeurs ?".

"On parle de valeurs de transparence. Sur l'école, le dossier a manqué de transparence. Qu'est ce qui a été présenté aux Givrotins avant ? La transparence c'est avant pas après. La concertation et le travail d'équipe n'étaient pas là".

Jean Lanni assume s'être étonné auprès de la SPL en charge du dossier de l'école Lucie Aubrac. "En réunion, j'ai demandé à plusieurs reprises que le dossier revienne entre les mains des élus et soit disant que je leur ai fait honte". Sur le procès d'accusation comme quoi "on serait anti grand Chalon. Absolumment pas mais à un moment donné la priorité reste Givry. Un maire doit travailler pour Givry et les gens de Givry".

"Oui il y a de l'incompréhension. Parce qu'on a été sympa, on a jamais rien dit avant. On ne pouvait plus cautionner pendant deux ans cette manière de travailler"

De l'immobilisme pendant deux ans ?

"Non les dossiers on les connait, on roulera de la même manière mais en mieux. Le personnel n'a pas été renouvelé, c'est un sujet. On est pas anti Grand Chalon mais il faudra travailler avec les communes voisines. Pourquoi ne pas imaginer des agents partagés ?";

Alors rien ne changerait ? " Si, les Givrotins seront au courant de ce qu'il se passe, avec toutes les informations diffusées en amont. Pourquoi le conseil n'a pas diffusé en vidéo ? C'est facile à mettre en place. Les gens n'ont pas été impliqués dès le départ à l'image de l'école.

"Non, on ne temporise rien du tout sur l'école. Si à la marge on peut, mais l'idée est de tenir les délais. On va convoquer tout le monde tout de suite. L'engagement sur l'école est clair et net. Ca se fera. On a toujours voté, on ne va pas le renier. Il faut le faire, c'est trop important. Le but n'est pas de perdre du temps".

"Dans les deux ans, il y a plein de petites choses jamais faites. Le mur du cimetière, les toilettes publiques, nettoyer, remplacer la borne des camping-cars... des petites choses très pratiques qui ne se font jamais. Il faut nettoyer le centre bourg. Ca fait un an que la laveuse n'est jamais passée..."

Renouer avec la viticulture givrotine !

"Il y a une rupture avec les viticulteurs. C'est un secret pour personne. Les viticulteurs attendent qu'on fasse quelque chose. Le dossier de ruissellement, les chemins dans un état lamentable... et renouer le lien tout court. La tension entre Sébastien et la filière agricole est au maximum. Il a terminé de casser le peu de liens qui existaient. Il y a moyen de se mettre autour de la table. Tu es obligé de t'entendre dans un village viticole".

Face aux accusations de "père et fille Lanni"... "oui et alors... on était bien sur la liste à Sébastien et ça ne posait aucun problème".

Réunion publique ce mercredi soir au Caveau Municipal 31 janvier à 19H30

POUR DECOUVRIR LA LISTE GIVRY POUR TOUS

Laurent Guillaumé