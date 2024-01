"Attaques en chaîne des Républicains à l’encontre de la « Macronie »: Ce n’est pas ça qui nous fera sortir de la crise !" déplore le député européen Jérémy Decerle

Agriculture : Attaques en chaîne des Républicains à l’encontre de la « Macronie »:

Ce n’est pas ça qui nous fera sortir de la crise !

Depuis 10 jours, François-Xavier Bellamy en tête et des députés Les Républicains, à renfort de tweets, de sorties presse, avec beaucoup de mauvaise foi, déversent leur haine sur ceux qu’ils aiment appeler, avec mépris, la “Macronie”

J’ai, au départ, hésité à réagir car ces élus LR, pour certains, ils ne l’assumeront sans doute eux jamais, et bien nous travaillons régulièrement ensemble et partageons, assez souvent, des idées communes pour l'agriculture.

Par amertume peut-être, dans une démarche électoraliste c’est sûr, les LR ont décidé de s’enfermer dans une posture agressive, et bien peu constructive à mon sens, visant à faire des « Macronistes » les responsables de tous les maux des agricultrices et des agriculteurs.

La recherche du coupable parfait comme stratégie de campagne plutôt que celle des réponses à apporter…le contraire, il me semble, de ce que le monde agricole attend, ne faisant gagner des voix qu’à un seul camp, et pas le leur….

C'est bon, on a compris que c'est de la faute des autres...

Je n’ai, pour ma part, pas de problème à assumer que la majorité n’a peut-être pas tout bon mais une chose est sûre, nous avons toujours eu la volonté d’essayer de défendre des positions équilibrées et sensées et en ce sens, j’assume nos votes et suis prêt à les expliquer.

Et je voudrais juste rappeler quelques petits détails que vous oubliez….

Tout d’abord, aucun texte du Green Deal n’est aujourd’hui mis en application. Et Les Républicains, l’ensemble de la droite européenne (PPE), qui se présentent aujourd’hui comme les plus fervents opposants aux ambitions environnementales, ont voté, au début du mandat, sans broncher, les ambitions du Green Deal et de Farm to Fork.

Deux stratégies qui, au passage, proviennent de la Commission européenne, à la tête de laquelle on ne trouve autre qu’une des plus grandes figures politiques de la droite européenne: Ursula Von Der Leyen…précédée sur les 15/20 dernières années par des Présidents tous issus, à nouveau, du PPE.

La même droite européenne, qui se targue d’être le porte-voix de la profession, a aujourd’hui dans son programme agricole, comme priorité, la signature rapide du Mercosur.

Les 4% de jachères dans la PAC qui la scandalise, elle les a votés, sans se poser trop de questions, au moment de la dernière réforme.

Quant à la directive IED sur les émissions industrielles, dois-je rappeler aussi que les deux négociateurs et rapporteurs principaux du texte, en commission de l’agriculture comme en commission de l’environnement, sont issus des rangs du PPE et que les conclusions du trilogue qui pourraient secouer les filières porcine et avicole, vous n'y êtes pas totalement étrangers.

Au vu de ces éléments dont vous êtes aussi comptables, vous feriez bien de faire preuve d'un peu de retenue dans les accusations....

Il me semblerait utile à ce stade, maintenant que vous vous êtes bien défoulés, de mettre le frein sur la critique, et d'aider activement à la recherche de solutions.

Jérémy Decerle.