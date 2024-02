AVIS DE DECES - Monsieur Marc GUY

MERVANS - GERGY



Thérèse, son épouse ;

Christophe, Jérôme et Josette, ses enfants ;

Bastien, Justin et Ophélie,

ses petits-enfants ;

les familles GUY et CHATOT,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marc GUY

survenu à l'âge de 84 ans.

La cérémonie civile aura lieu mercredi 7 février 2024, à 14h15 crématorium de Bourgogne de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir son fils,

Monsieur Alain GUY

décédé en 1984.