BASKET FAUTEUIL - Contre Marseille, la rigueur de l'Elan Chalon a payé

Joli moment que celui proposé par l'Elan Chalon et le HSB Marseille pour cette journée de championnat dans l'annexe du Colisée. Et une victoire qui tombe au bon moment.

Après deux défaites, les hommes de Sandra Cléaux, avaient besoin de ce petit plaisir, pour faire du bien moral et de relancer la machine en cette nouvelle année. Mission réussie... aussi parce qu'ils ont mis en application les demandes formulées par la coach. De la rigueur, de la rigueur... a martelé Sandra Cléaux. Malgré un passage à vide, qui a vu Marseille reprendre le dessus sur les Rouge et Blanc, un pressing défensif plus ferme et des rotations de balle plus affirmées en attaque, ont eu raison des Marseillais.

Une rencontre serrée où les Chalonnais n'avaient pas le droit à la moindre erreur, avec le risque de voir des Marseillais, parfaitement affutés en embuscade, au moindre écart de conduite. Les leçons des rencontres précédentes ont été parfaitement assimilées pour justement ne pas sombrer dans des maladresses vite préjudiciables.

Au premier quart temps, Chalon est en tête 19/13, puis 35/29 à la mi-temps. A l'issue du 3e quart temps, Chalon maîtrise son adversaire avec un 49/37 mais il ne faut pas grand chose pour la rencontre vacille d'un côté ou de l'autre. Le dernier quart temps s'annoncera bien plus tendu pour les Rouge et Blanc avec un 56/53 à 1'28 du coup de sifflet final. Score final 59/53 et Chalon respire et peut envisager la suite avec un peu plus de sérénité. Objectif désormais fixé par Sandra Cléaux, c'est bien de se qualifier pour les Play-offs de mai au Colisée... organisés par Chalon.

En attendant, bravo aux Rouge et Blanc pour ce plaisir totalement partagé...

Laurent Guillaumé