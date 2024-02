Le Bois Gourmand du Chalonnais a tenu son Assemblée Générale

Cette association a trois ans d’âge déjà ; les plantations ont commencé il y a seulement deux ans et déjà près de 400 plants ne demandent qu’à pousser. Quelques récoltes ont déjà permis de déguster essentiellement des petits fruits.

L’objet premier de cette association, écrit dans ses statuts : « installer et faire vivre en zone urbaine ou péri-urbaine du Chalonnais des systèmes forestiers autonomes, produisant des plantes comestibles afin de rendre la production accessible à la population, de créer du lien social et développer une sensibilisation et une formation à la biodiversité et à sa préservation. »



Ces objectifs sont toujours d’actualité et se réalisent pas à pas, pour plusieurs raisons :

-La direction collégiale de l’association : c’est un comité d’animation collégial qui fonctionne avec beaucoup de démocratie et de complémentarité entre ses membres.

-Des bénévoles motivés et très investis avec des compétences complémentaires

-Des partenaires fidèles, comme les jeunes d’Unis-cité et du Dispositif d’insertion socio professionnelle de la Mutualité 71, qui tiennent à participer aux animations.

Il avance si bien que :

14 classes fréquentent le lieu avec des activités encadrées par les membres de l’association et les partenaires pour une sensibilisation à la biodiversité, une initiation aux gestes du jardinage ainsi que des ateliers ludiques. Ce sont donc plus de 270 enfants qui occupent le terrain avec des séances tous les mardis scolaires.

De plus en plus de structures de personnes handicapées ou en insertion veulent profiter du lieu.

L’ouverture sur le quartier et ses habitant·es avance doucement, notamment avec les structures municipales.

Le Bois Gourmand participe chaque fois que possible aux formations et rencontres : espaces comestibles avec le Grand Chalon, avec Active...



Il participe chaque fois que possible en tenant un stand à des évènements locaux pour se faire connaître et aussi pour répandre le concept des forêts comestibles.

Alors quels sont les objectifs qui animent les bénévoles en ce moment ?

- pérenniser toutes ces activités, et même les développer, en permettant notamment à d’autres structures ou associations, ainsi qu’aux écoles de s’approprier le lieu,

- ouvrir le lieu à des projets culturels,

- soulager les bénévoles avec l’aide de prestations ou de conventions avec des partenaires,

- améliorer la communication sur le terrain et à l’extérieur pour partager davantage notre projet ainsi que l’idée de forêt nourricière.

- s’inclure toujours davantage dans le quartier et sur le territoire.

Alors, vous l’avez compris, cette association comme sa forêt se projettent dans le long terme ; et si l’un de ces objectifs ou même une toute petite activité vous intéresse, les bénévoles vous attendent. Les rencontres sont toujours conviviales, ouvertes aux différences et aux idées nouvelles.