Spectacle "Arti'Show" de l'ALDN Fragnes-La Loyère samedi 10 février 20h30 salle du Bicentenaire.

"Air d'autoroute" (spectacle de chant et de théâtre) du spectacle "Arti'Show"

Le pitch du spectacle :

« Brigitte et Gaby prennent leur travail dans la boutique d'une aire d'autoroute pendant les fêtes de fin d'année. Comme tous les jours, elles voient défiler les usagers de la route et c'est parfois du grand n'importe quoi. »

Au travers de sketchs connus ou créés, et de chansons françaises de toutes générations, vous allez assister à ce défilé de personnages insolites.



Si vous voulez passer une soirée pleine de rires, de bonne humeur et chanter avec la troupe, n'hésitez pas une seconde et ne manquez pas ce spectacle inédit !