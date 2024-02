Samedi 10 février 2024 : venez découvrir la section sportive Equitation à Emiland Gauthey

Préparer un bac général ou technologique en continuant à progresser à cheval, c’est possible. Le Lycée Emiland Gauthey ouvre ses Portes le 10 février pour vous informer.

Depuis quelques années le Lycée Emiland Gauthey, en partenariat avec le Manège de la Tuilerie à Dracy-le-Fort, a ouvert une section sportive Equitation. En effet un jeune entrant en Seconde au Lycée peut pratiquer de l’équitation, tout en préparant ses examens pour le Baccalauréat, qu’il soit général ou technologique.

L’idée est de permettre à des cavaliers ( ou cavalières) de parfaire leur formation équestre à travers des horaires aménagés et de continuer cette progression jusqu’au Galop 7, ouvrant la porte à des possibilités de formations au sein des métiers du cheval, pour celles et ceux qui le souhaiteraient.

Un choix est ainsi laissé aux élèves de poursuivre, ou non, dans la branche équine, sachant que cette formation au sein de la Section Sportive, ouvre de nombreuses possibilités propre au monde équin, allant de la maréchalerie, au dentiste équin, au vétérinaire, voir ostéopathie équine, une quantité de métiers qui gravitent autour des métiers du cheval et pour n’en citer que quelques-uns..

Ces horaires aménagés permettent de bénéficier des séances de pratique de l’équitation en semaine, le mardi matin de 8h à 10h et le jeudi de 14h à 17h, en plus des heures propres au Manège de la Tuilerie

Lors des Portes Ouvertes au Lycée Emiland Gauthey le samedi10 février 2024 de 8h30 à 12h30 h, le Manège de la Tuilerie, en liaison avec les enseignants du Lycée, apportera ses lumières sur cette formation originale, sur dossier, dans sa conception et sa volonté de se renforcer et de s’exprimer, grâce à la pratique équestre et pourquoi pas trouver un chemin professionnel, tout en passant son baccalauréat.

JC Reynaud

- Lycée Emiland Gauthey, 23 Place du Collège, 71100 Chalon-sur-Saône. Téléphone : 03 85 42 47 09

- Manège de la Tuilerie, Z.A. de la Tuilerie, 71640 Dracy-le-Fort. Téléphone : 03 85 87 78 48