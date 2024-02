L’Office Municipal des Sports prépare sa plaquette 2024 - 2026

Tous les deux ans, l’Office Municipal des Sports de Chatenoy le Royal édite une plaquette présentant tous les clubs sportifs adhérents. Une bonne source d’information mise à disposition d’un public très large puisque distribuée dans toutes les boites aux lettres de la commune de Chatenoy le Royal, mais aussi déposée dans certains commerces, en Mairie, Bibliothèque, CCAS et à disposition du public ou remis aux nouveaux arrivants lors de la réception par la Municipalité.

Ce sont 3500 plaquettes qui sont éditées et permettent à tout à chacun de faire un choix dans le domaine des sports présents sur la commune : les boules ( pétanque et lyonnaise) ; le football; le basket ball ; le judo, le tennis de table, le Yoseikan Budo Karaté, le tir sportif; le rugby; les échecs; le volley ball et le Sport Scolaire au collège.

Une telle réalisation ne peut se faire que grâce aux soutiens de publicitaires. Ceux-ci font l’objet d’une démarche uniquement par les membres du Bureau de l’OMS de Chatenoy le Royal, lesquels vont commencer le démarchage auprès des annonceurs ayant participé à la plaquette 2022-2024, mais aussi en allant chercher de nouveaux partenaires et ce dans les jours à venir. Une lettre accréditive doit être présentée lors du démarchage. Le bureau de l’OMS, que préside Daniel Rebillard, remercie par avance celles et ceux qui soutiendront cette réalisation. L’édition et la distribution est prévue pour la rentrée sportive de septembre 2024.

JC Reynaud