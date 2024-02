Pont Saint-Laurent - Fin des travaux le 8 février 2024 : circulation ouverte dans les 2 sens

Communiqué de la ville de Chalon / Grand Chalon

En milieu de journée vendredi 8 février, le Pont Saint-Laurent sera ouvert à la circulation dans les deux sens. Les installations de chantier et barrières qui protégeaient les travaux sont démontées, et les feux tricolores en fonctionnement.

Les travaux du Pont avaient d’abord permis de changer et remettre en service la conduite d'eau potable qui alimente à la fois l’île Saint-Laurent et la zone commerciale sud de l’agglomération, puis de changer la conduite d'assainissement qui évacue les eaux usées des habitants de l’île Saint-Laurent. La dernière opération consistait à reposer les dalles de trottoir.

La complexité du chantier du Pont Saint Laurent avait rendu nécessaire la neutralisation d’une voie de circulation pour les automobilistes.

Pour rappel, l’épisode orageux de fin août 2023, pendant lequel la foudre s’était abattue sur une pile du pont, avait considérablement accru le risque de défaillance et de rupture des deux canalisations d’eau qui passent à l’intérieur du Pont Saint-Laurent, menaçant de priver d’eau potable les habitants de l’île Saint-Laurent, soit plus de 1 200 foyers et 150 professionnels. Identifiée par le Grand Chalon pour procéder au remplacement des conduites, l’entreprise Suez avait donc été mandatée pour intervenir en urgence. Ce chantier s’inscrit dans la politique de renouvellement des réseaux d'assainissement et d'eau potable du Grand Chalon. Suivi par Suez, entreprise délégataire, il a été réalisé par les entreprises DBTP et Ainter Metal.



La Ville de Chalon et Le Grand Chalon remercient à nouveau les usagers de leur patience.