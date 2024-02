Motocross : Le Team Chalonnais TMX Compétition brille sur tous les fronts

Ce week-end, les pilotes du Team Chalonnais TMX Compétition ont obtenu d'excellents résultats.

En premier lieu, le Sénonais Elvis Gaulon, tout juste âgé de 15 ans, participait sur sa 125 Yamaha TMX Moindrot Sport à la 48ème édition de l'Enduropale du Touquet (Pas-de-Calais) dans la catégorie Junior.

Cette mythique course a eu lieu du 2 au 4 février 2024.

C'était sa première participation à cette course sur sables dans cette catégorie et sa première course de l'année en 125.

Il fera un magnifique podium en décrochant la 3ème place à la suite d'une heure et demie de course très éprouvante dans cette texture sablonneuse, comme nous l'indique son coach Thibaut Mugnier. Ils étaient 170 au départ. Elvis nous montre qu'il faudra compter sur lui cette année en championnat de France Junior, en SX Academy (Championnat de France Supercross Espoirs)... et pour la victoire à la prochaine course du Touquet !

Mais ce n'est pas le seul pilote du club de motocross chalonnais à s'illustrer ce week-end.

En effet, Adrien Malaval et Calvin Fonvieille participaient, de leurs côtés, au Supercross de Herning, au Danemark. Les deux pilotes étaient engagés dans la catégorie Reine en 450cm3.

Adrien décroche un super résultat en gagnant vendredi soir, inscrivant ainsi sa première victoire de sa jeune carrière dans la catégorie Reine en Supercross, tandis que Calvin lui partira moins bien le vendredi soir mais remontera à une très belle 4eme place.

Place à la course du samedi où les rôles s'inversent. En effet, Adrien sera malheureusement pris dans une grosse chute collective au départ et sera contraint à l'abandon. De son côté, Calvin fera une énorme finale en faisant le Holeshot et en creusant l'écart pour aller gagner cette finale mais aussi le général du week-end.

Calvin Fonvieille est devenu le King du Herning Danemark pour la première fois de sa carrière dans la catégorie Reine.

Fier des résultats de ses trois dignes représentants, le club tient à remercier ses partenaires sans qui tout ceci n'aurait pu être possible.

(Photos gracieusement fournies par le Team Chalonnais TMX Compétition)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati