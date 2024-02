Les enfants de l’Ecole de Rugby du CRC se mobilisent pour l’association « Ailes Aident »

Le Comité Départementale de Rugby 71 a lancé l’idée d’organiser une collecte de jouets au profit de l’association « Ailes Aident » dont la vocation est d’apporter du bien-être à celles et ceux qui sont atteints d’un cancer, que ce soit les hommes, les femmes ou les enfants.

Dans le cadre de la Journée contre le Cancer de ce dernier dimanche 4 février 2024, une vaste opération a eue lieu à Rully, siège de l’association locale « Ailes Aident », afin de récolter des jouets pour des enfants.

L’Ecole de Rugby du Chatenoy Rugby Club a tenu à s’associer à cette action complémentaire demandée par la CODEP 71, en mobilisant les enfants de l’école de rugby par l’intermédiaire de leurs parents.

Une collecte s’est donc organisée sous couvert de Ludovic Devlieger, responsable de l’Ecole de Rugby (EdR) et des co-présidents du CRC Thomas Bouillot et Tony Pandrot et le suivi pratique par Candice Desbois, secrétaire de l’EdR.

Tous les jouets ont été rassemblés au chalet club-house du stade de Charréconduit à Chatenoy le Royal afin d’être remis, ce mercredi 7 février 2024, à Delphine Travers, vice-présidente de l’association « Ailes Aident » à l’issu de l’entrainement du mercredi des enfants de l’Ecole, en présence de Henri Lombard, adjoint au maire chargé des Sports et représentant le maire Vincent Bergeret, excusé et Jean-Claude Reynaud, vice-président de l’Office Municipal des Sports. Une belle initiative remerciée par l’association « Ailes Aident » et par la municipalité.

L’occasion de rappeler que l’Ecole de Rugby est ouverte à tous les enfants âgés de 6 à 12 ans, désireux de pratiquer ce sport collectif très formateur qu’est le rugby.

Les entrainements ont lieu le mercredi après-midi de 14h à 16h et le samedi matin de 10h à 12h, au stade de rugby de Chatenoy le Royal, 33 rue de Charréconduit, sauf lors des vacances scolaires. Il est toujours possible d’inscrire les enfants en cette période..

JCR

Pour tous renseignements sur l’école de rugby

Candice DESBOIS

Secrétaire EDR CRC

06.87.42.51.06

edrchatenoy@gmail.com