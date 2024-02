Historique pour le club de Chalon : 6 podiums et 4 qualifiés pour le Championnat de France Juniors 1ère Division!

Ce sont 9 athlètes qui se sont présentés au championnat Bourgogne Franche Comté Juniors 1ère division, ce samedi à Besançon. Parmi eux, derrière les Juniors confirmés, s’alignaient aussi quelques cadets venus se tester et peaufiner leur préparation.

Laura PERONET confirmait son statut de leader des-78kg, et gagnait ses 4 combats par Ippon dont celui en finale contre sa camarade de club Hélène NASR. Un beau doublé qui permet aux 2 filles de se qualifier pour le championnat de France Juniors 1ère Division.

Toujours du côté féminin, les 2 cadettes Maëva HUGUENIN et Sarah PETIT, les 2 inséparables de la catégorie des -57kg, avançaient parallèlement à coup de Ippon jusqu’en demi-finale. Tandis que Sarah s’inclinait face à la future vainqueur de l’épreuve, Maëva s’imposait par Ippon avant ce céder en finale mais avec sa qualif’ en poche tandis que Sarah saisissait sa chance pour une belle médaille de Bronze.

Les garçons quant à eux, ont fait aussi de belles prestations et même si pour Tiago VILAS, Kylian TERRIER (-66kg) et Aymen AIT ALE HIANE (-73) la route s’arrêtait prématurément après avoir fait plusieurs combats dans des catégories denses, ce sont les 2 cadets, Maël HERBAUX (-90) et Daniel SOLOMONYAN (+100) qui sortaient une belle compétition. Maël après avoir gagné ses 2 premiers combats s’inclinait en demi-finale, qu’il dominait pourtant avant de se reprendre pour remporter le bronze. Pour Daniel, 3 combats par Ippon avant de céder en finale logiquement mais pour ce cadet 2ème année, c’est une première qualif’ pour un France Juniors !

Une belle fierté partagée par le coach Yann DU CLOSEL, pour qui ces résultats concrétisent la belle cohésion de ce groupe sympathique. Rendez vous à Paris le week end du 2 et 3 Mars.