Aux portes ouvertes de l'Ensemble Saint-Charles : Premiers pas vers la réussite

Les écoles, le collège, le lycée, le centre de formation d'apprentis et d'adultes ouvraient leurs portes samedi 10 février 2024.

Au lycée professionnel, il était possible d'avoir des renseignements sur les formations suivantes : 3ème Prépa Métiers, CAP Accompagnant éducatif Petite enfance et Ésthétique cosmétique parfumerie, Bac pro Accompagnement soins services à la personne, Ésthétique cosmétique parfumerie, Métiers de la vente et du commerce, Animation enfance personnes âgées et pour la formation d'aide-soignant.

Les futurs élèves étaient accueillis par des élèves et des professeurs dans différentes salles ou des démonstrations de l'enseignement professionnel étaient proposées.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati