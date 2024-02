La Fresque de l’eau pour les élus du Grand Chalon

Mardi 13 février 2024, les élus du Grand Chalon avaient rendez-vous à 18 heures, à l'Hôtel de l'agglomération.

Accueillis par Dominique Juillot, le maire de Mercurey et 1er vice-président du Grand Chalon en charge de la transition écologique, de l'aménagement durable du territoire et de l'urbanisme, et Vincent Bergeret, le maire de Châtenoy-le-Royal et vice-président du Grand Chalon en charge de l'eau, de l'assainissement et du grand cycle de l'eau, ils étaient invités à se pencher sur la problématique de l'eau sur le territoire du Grand Chalon quinze jours après la Fresque sur le Climat.

En partenariat avec le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Pays de Bourgogne, représenté ici par Emma Michelet, Bérangère Duret et leur stagiaire Mélodie De Gaulle en soutien, cette réunion de travail s'articule autour d'ateliers collectifs. Un travail collectif qui s'inscrit dans les commissions thématiques qui ont lieu toutes les semaines.

Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Pays de Bourgogne est une association loi 1901 qui accompagne le développement durable de son territoire depuis 1927. L'association défend, à travers la réalisation de différents projets, des valeurs qui lui sont chères, à savoir participer au développement durable d'un territoire, militer pour une gestion humaniste de l'environnement, développer une citoyenneté active et favoriser des comportements responsables par la sensibilisation, l'éducation, la formation et l'expérimentation mais aussi animer un dialogue territorial et être assembleur de compétences avec l'ensemble des acteurs du territoire.

Retenu un peu plus tôt sur Demigny, Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, a également participé à ces ateliers collectifs.

Dans son introduction, Vincent Bergeret a rappelé que pour la 2ème année consécutive, Yves Séguy, le préfet de Saône-et-Loire, a émis un arrêté sur l'eau. Preuve s'il en faut que même sur le Grand Chalon, un territoire pour l'heure peu impacté, l'eau devient une problématique sur laquelle il va falloir compter à l'avenir.

Le territoire du Grand Chalon est principalement alimenté en eau par la Vallée de la Saône et dans une moindre mesure par la Dheune. Des puits de captages sont prévus dans un futur prochaine entre Farges-les-Chalon et Fontaines, une eau sans pesticide qu'il faudra puiser à 250 mètres de profondeur contre 4 à 5 mètres pour la Vallée de la Saône.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati