AVIS DE DECES - Madame Renée DETTLING née ROCHET

Chalon-sur-Saône, Saint-Loup-de-Varennes, Guerfand.

Claudine PERLATI,

Christiane DETTLING et Jean- Louis ROUSSEL,

Gérard et Brigitte DETTLING, ses enfants ;

Ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Renée DETTLING

née ROCHET

survenu dans sa 100 ème année. La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 février 2024, à 15h30, en l’église Saint- Martin de Châtenoy-le-Royal.

La famille rappelle à votre souvenir Edmond,

son époux, décédé en 2003,

et remercie l’EHPAD Roger Lagrange pour sa gentillesse et son dévouement.

Pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Pompes Funèbres Guillon Chalon/Saône / St-Gengoux- Le-National

Crissey / Sennecey-Le-Grand www.pfguillon.fr - 03 85 48 29 37