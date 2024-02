Don du sang intervillages : Danielle Begonin a quitté ses fonctions après 33 années d’engagement

Ce vendredi soir, avait lieu l’assemblée générale du don du sang intervillages de Crissey, Sassenay, Lessard-le-National et Virey-le-Grand, au sein de la salle de la Curaine essartoise.

À cette occasion, Danielle Begonin, présidente de l’amicale, pendant plus de 13 ans, a annoncé son départ, pour des raisons personnelles.

Un coup dur pour l’association qui perd l’un de ses pilliers : en effet, Danielle était engagée au sein de l’Amicale depuis plus de 33 ans.

Pascal Boulling, Michel Lefer, Guillaume Thiébaud et Didier Réty, maires des communes de l’amicale avaient préparé une petite surprise à Danielle pour mettre à l’honneur la bénévole et la remercier pour son dévouement et son engagement sans faille.

Un moment riche en émotions pour la bénévole et tous les participants à cette soirée.

Pour la suite, c’est une présidence collégiale qui semblerait se dessiner, faute de candidat pour reprendre la place de Président.

Cette soirée a également été l’occasion, comme à l’accoutumée, de mettre à l’honneur les donneurs :

25 dons

CHAUVIN Sandra

RASERA Christophe

GAIGHER Cécile

FLANET Nathalie

EUVRARD Michaël

BON Gilbert

BRUSSON Olivier

TETU Alain

RETY Didier

CHARCOSSET Emeric (27 dons)

45 dons:

DUCHET Martine

61 dons:

CHIGNARD Françoise

150 dons:

JACQUES Serge

Fin de dons :

BAUDOT Alain

BOURDON Catherine

DUCHET Martine

GUEUGNON Martine

GUYOT Maxime

GUYOT Rémi

JACQUES Serge

REBOUILLAT Jean Pierre

Après avoir remis les diplômes aux récipiendaires du jour, les amicalistes ont poursuivi la soirée autour du verre de l’amitié dans une ambiance chaleureuse et conviviale.



Et pour celles et ceux qui veulent planifier leurs dons 2024, voici le calendrier des prochaines collectes :

Lundi 12 février de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h30 à CRISSEY

Mardi 16 avril de 8h à 12h30 à SASSENAY

Lundi 08 juillet de 8h à 12h30 à CRISSEY

Mardi 09 juillet de 8h à 12h30 à CRISSEY,

Vendredi 20 septembre de 15h30 à 19h30 à VIREY-LE-GRAND

Vendredi 06 décembre de 15h30 à 19h30 à LESSARD-LE-NATIONAL.



Amandine CERRONE.