Assemblée générale du don du sang : Martine Géniaux, présidente, a reçu la croix de chevalier du mérite du sang ce vendredi soir

En présence de Raymond Burdin et Eric Michoux, maires des communes de Saint-Marcel et Epervans et de Michel Jannin, représentant de l’Union Départementale, le bureau de l’amicale a fait le point sur cette année 2023.

De nombreuses actions ont été déployées tout au long de l’année par les bénévoles pour agrandir le cercle des donneurs comme la participation à de nombreuses manifestations, la sensibilisation des plus jeunes au sein des écoles et du collège mais aussi la promotion du don au sein des boulangeries avec « l’étui pain » aux couleurs de l’EFS.

L’équipe de bénévoles a évoqué les différents projets pour 2024 avec notamment le démarchage de grands groupes comme Décathlon ou le Crédit Agricole.

Puis, ce fût autour de la présidente Martine Géniaux d’être mise à l’honneur ce vendredi avec la remise de La Croix de chevalier du mérite du sang, une distinction méritée qui vient récompenser son engagement sans faille au don du sang.

À ses côtés sur le banc des récipiendaires :

Rolland Morin : Remise d'un diplôme pour 100 dons

Odile Cahuet (trésorière de l’association et engagée depuis 2011) : Remise de la croix de chevalier du mérite du sang.

Après quelques mots des élus présents, saluant le travail acharné des bénévoles à cette belle cause, l’ensemble des participants a été invité à partager le verre de l’amitié.

L’amicale du don du sang vous donne rendez-vous pour sa prochaine collecte à la salle Jarreau à Saint-Marcel le 22 mars de 15h30 à 19h30.

Amandine CERRONE.