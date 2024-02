Budget primitif 2024 à l’ordre du jour du conseil municipal de Châtenoy le Royal du 12 février.

16 questions à l’ordre du jour, plus 3 questions sur table en délibération pour ce premier conseil de l’année 2024.

La première délibération comprenant les 5 décisions prises par le maire en vertu de la délégation donnée par le conseil municipal n’a pas fait l’objet de commentaires particuliers.

A la question 2 sur les nouveaux taux de fiscalité, le conseil a décidé de les maintenir à l’identique à ceux de 2023.

Sur les deux questions suivantes traitant des reprises anticipées des résultats de 2023, l’opposition s’est abstenue.

La question 5 était la présentation du budget primitif de la ville. C’est Fabrice Rignon adjoint aux finances qui a eu la charge de présenter ce budget à ses collègues conseillers.

Le budget primitif 2024 du budget principal se présente, en dépenses et en recettes, comme suit :

Pour le budget principal en section de fonctionnement les dépenses et les recettes s’équilibrent avec des dépenses à 10 127 930 € et des recettes à 10 127 930 €.

En section d’investissement on retrouve l’équilibre avec en dépenses 5 708 659,79 € et en recettes 5 708 659,79 €.

Les grandes masses chiffrées :

En section de fonctionnement : les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 6 727 930 € et les recettes de fonctionnement à 6 893 002,05 €.

En section d’investissement : les dépenses réelles d’investissement sont estimées à 3 658 776,66 € et les recettes réelles d’investissement à 685 465,70 €.

Le budget annexe logement séniors présente un total des dépenses réelles de fonctionnement de 179 705 € et des recettes réelles de fonctionnement de l’exercice d’un montant de 172 000,25 €.

En investissement, dépenses réelles d’investissement de 145 000 € et recettes réelles d’investissement de 4 000,56€.

Cette présentation du budget n’a pas fait l’objet de remarque particulière de Pascal Legoux pour le groupe d’opposition ̏Châtenoy pour la transition˝, si ce n’est qu’il a remercié les services pour la production des dossiers ville et résidence séniors sur les budgets 2024. Pascal Legoux a juste fait remarquer qu’ils avaient eu toutes les explications en réunion de commission et qu’ils n’avaient pas de commentaires de plus que ceux formulés l’an dernier.

Comme chaque année, monsieur le maire a donné des explications à partir de graphiques sur la situation de la ville par rapport aux communes de la même strate. Il a rappelé que les fondations financières sont solides grâce aux restrictions budgétaires depuis plusieurs années. Pour ce qui concerne la résidence séniors et la maison de santé, il a reprécisé que les recettes couvraient les dépenses… Cette année encore, il n’y aura pas d’emprunt a annoncé Vincent Bergeret…

Pour ces délibérationssur les budgets l’opposition s’est abstenue.

Pour toutes les autres questions de l’ordre du jour, subventions aux associations - année 2024, Vidéo protection, Appel à projet, demande de subvention dans le cadre du Fonds Vert, Zones d'accélération des énergies renouvelables, Adoption du nouveau Pacte Financier et Fiscal du Grand Chalon… ainsi que les 3 délibérations sur table, le conseil les a entérinées.

C.Cléaux