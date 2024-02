Concert Jazz à la salle de fêtes Maurice Ravel de Châtenoy le Royal samedi 2 mars à 20h30 – au programme Nana Koura (Pop réunionnaise) et L’Arsène (Saoul et Funk).

Deux groupes, "Nana Koura", un mélange de racines réunionnaises et de fleurs bourguignonnes et "L’Arsène" en quartette avec son registre Saoul et Funk.

Un concert, samedi 2 mars, organisé par l’association Accordéon Musiques et Chants en partenariat avec la municipalité de Châtenoy-le-Royal où vous pourrez découvrir des jeunes talents dont l’âge n’excède pas les 30 ans. Les deux groupes vont se produire dans des registres à la fois très différents et en même temps très proches dans des compositions originales et des reprises de chansons.

Deux parties, deux groupes :

"Nana Koura" en première partie : un groupe composé de jeunes musiciens tous issus du CRR du Grand Chalon.

Clément Drigon nous parle du groupe Nana Koura : « Formé en 2020 sous le nom « John & Les Minouz », le groupe précise son identité unique dans un mélange de racines réunionnaises et de fleurs bourguignonnes et devient ainsi en 2022, Nana Koura.

Composé de trois amis talentueux, trois comparses d’aventures musicales : Jonathan au chant et à la basse, Mathieu au clavier et Clément à la batterie, Nana Koura propose un véritable numéro d’équilibriste entre textes tendres, intimes, émouvants et poèmes drôles, légers, dansants. »

Nana Koura a donné plusieurs concerts en région Bourgogne Franche-Comté, notamment au Galpon, au Crescent, à la Péniche Cancale, ou encore à Chalon dans la rue… Le trio a non seulement séduit le public, mais il a su littéralement le captiver par le dynamisme et la profondeur de la musique réunionnaise aux nuances modernes et entrainantes du Pop Rock.

Pour ce concert, un invité de marque en la personne de Joseph Bijon accompagnera le trio à la guitare.

Actuellement, Nana Koura travaille sur la création de son premier EP. Ce projet promet un voyage musical inédit et authentique emprunt de sonorités uniques.

Nana Koura est un groupe qui s’investit sur des projets d’actions culturelles dans le milieu scolaire et carcéral, un beau geste de valeurs d’inclusion et de diversité.

Nana Koura, un groupe prometteur qui va faire du chemin.

En deuxième partie le groupe "L’Arsène", un quartette, avec la chanteuse Elise Theurel, s’exulte dans la Soul, le funk et rock avec leurs reprises faites de pure énergie sur fond de groove envoûtant. C’est à la limite du rock et de la musique noire américaine que « L’Arsène » va vous transporter. « De la musique à consommer sans modération ». Ces artistes d'expérience vont aussi vous faire vibrer dans cette deuxième partie de concert.

Bien installé à table pour mieux apprécier le spectacle, venez découvrir deux groupes musicaux extraordinaires.

A cette soirée, l’Association Accordéon Musiques et Chant vous proposera petite restauration salée et sucrée à déguster ainsi qu’une buvette.

C.Cléaux