La Fondation Castorama en soutien à Habitat&Humanisme de Saône et Loire et l'Association ASTI

Dans le cadre de ses actions solidaires, la Fondation Castorama, créée en 2021 dans l’objectif de participer à la lutte contre le mal-logement et placée sous l’égide de la Fondation de France, soutient l’association Habitat et Humanisme Saône-et-Loire et l’Association de Solidarité avec Tou-te-s les Immigré-e-s (ASTI), à qui elle a respectivement remis un chèque de 13 000€ et 5 000€ ce mardi 20 février, au Castorama de Chalon-sur-Saône.

Convaincu qu’il s’agit d’un fondement essentiel à l’insertion sociale, Habitat et Humanisme agit pour permettre aux familles précaires d’accéder à un logement décent. En soutenant l’association, la Fondation Castorama participe à la rénovation d’un appartement à Châtenoy-le-Royal, qui sera proposé à moindre coût à une famille.

L’ASTI accompagne des personnes migrantes vulnérables dans leurs démarches d’insertion sociale, et propose notamment une aide à l’accès à un logement autonome. Grâce à la Fondation Castorama, l’association souhaite organiser des ateliers de sensibilisation aux éco-gestes, pour réduire leurs consommations d’électricité et d’eau.

La remise de chèques s’est tenue en présence des équipes du magasin, et des représentants de la Fondation Castorama et des associations. Un moment d’émotion, de fierté, et de partage qui a permis de rappeler les convictions et les valeurs portées par l’enseigne et par sa Fondation.