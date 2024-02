Le Givry Starlett Club a besoin de vous !

VENTE DE GATEAU / TOMBOLA pendant les vacances de février sur les marchés de Givry le jeudi 29 février



VENTE DE GATEAU le 16 Mars 2024 sur le Marché des Producteurs place du marché à Chatenoy-le-Royal



1 TOMBOLA, tirage le vendredi 8 mars au caveau municipal de Givry à 20h

lot : IPhone 14, interphone audio, bon d'achat toison d'or, commerçant de chalon et chez Leclerc et Intermarché, vélo d'appartement, mise en beauté et shooting photo, cocotte seb, plusieurs lots de vin bouteilles et jéroboam, Wonder box, montre, bijoux, place de cinéma, miel, bon d'achat coiffeur, esthéticienne et fleuriste,...et bien d'autres



Nos billets de tombola sont en vente dans de nombreux commerces de Givry et aux alentours, voici la liste:



Boulangerie Dracy-le fort/Germolles, Saint-Jean-de-Vaux, Juillard à Buxy, Saint-Loup de Varennes

L'arrosoir horticulteur à Ouroux-sur Saone

Le Bar à Lait à Chatenoy-le-Royal

Tabac presse de Mellecey



Et à Girvy

Chez Dom Epicerie

L'Ecrin du visage

Françoise en particulier

Mazoyer couture

Salon Grégoire

Le clos des flaveurs

Elo'd Coiffure

Bar Fantastico

Patisserie Bry

Coiff 2000

l'Atelier des créations

La hottee aux Fleurs

Boucherie Moine-Badet



Rappel des sélections:

Justine Rabasté sélectionnée en individuelen catégorie STRUTTING CADETTE

Pauline Perret sélectionnée en individuel en catégorie STRUTTING ADULTE

Grande Equipe Pompons senior avec 43 filles