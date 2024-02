Les étudiants CS du Lycée Agricole de Fontaines organisent leur marché de producteurs le 17 mars 2024 de 10h00 à 18h00.

Pour la deuxième année, la classe de certificats de spécialisation production, transformation et commercialisation des produits fermiers (CS) a la charge d’organiser, le jour de la porte ouverte du Lycée Agricole de Fontaines, un marché de producteurs. Cette année la classe CS ne compte que 4 étudiants Lucie, Marion, Maéva et Mickaël. Ils suivent une formation en alternance de 16 semaines de cours et de pratique sur une exploitation ; préparer ce marché est pour eux un bel exercice dans le cadre de leur formation, pour ce faire ils sont encadrés par Estelle Leroux et Jessica Laroche, professeurs de l’établissement scolaire.

IC : le CS c’est quoi en finalité ?

Lucie : « Le certificat de spécialisation production, transformation et commercialisation des produits fermiers est une formation adulte d’une durée d’un an par voie d’apprentissage. Les cours théoriques très diversifiés, sont illustrés par de nombreuses mises en situations et visites d’exploitations ou journées thématiques sur la filière viande, laitière, végétale, qualité et sécurité alimentaire. »

En prévision de ce marché, ils ont choisi de réunir une vingtaine de producteurs et artisans en partant du principe d’avoir un produit représenté par un exposant.

Ils ont prévu uniquement des produits locaux, fermiers et artisanaux : viande, produits laitiers, miel, huile, farine, plantes, épices, bougies, bijoux, savons, un sculpteur sur bois pour faire découvrir ce métier d’art.

Ce marché organisé par les jeunes étudiants est en parfaite concordance avec cette journée porte ouverte et il sera possible de déguster les produits confectionnés au lycée à la boutique du Lycée ; de même la section apiculture encadré par Damien Chopard, formateur, fera découvrir aux visiteurs et aux élèves le monde des abeilles et le métier d’apiculteur.

« On aimerait bien présenter encore d’autres produits comme les poissons, les biscuits, le chocolat, … On cherche encore quelques artisans locaux dans ces domaines de production. » ont confié à Info-Chalon les 4 étudiants.

Volontaires et bien décidés, leur marché ne peut qu’être une réussite. Ils vous attendent le dimanche 17 mars au Lycée Agricole de Fontaines à partir de 10h00.

C.Cléaux