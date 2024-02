Open international de Full Contact de Paris : Gros résultats pour le Karaté Boxing Chalonnais

S'imposant comme un événement majeur de la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées (FFKDA), l'Open international de Full Contact de Paris accueillait 720 combattants venus de France métropolitaine, de l'île de la Réunion, d'Espagne, d'Allemagne, d'Ukraine et de Belgique durant tout un week-end. Et parmi eux, des Chalonnais qui n'étaient pas venus pour faire de la figuration. Plus de détails avec Info Chalon.

Rien que chez les Juniors et les Séniors, plus de 200 combattants étaient inscrits pour décrocher la tant convoitée ceinture. C'est dire l'importance du titre.

Il était donc pas question pour le Karaté Boxing Chalonnais de passer à côté d'une telle occasion.

Aussi, on retrouvait Santiago Amezcua Bravo Rodriguez qui arrache une jolie troisième place chez les Juniors masculins dans la catégorie des moins de 60 kg. Opposé à 5 boxeurs, Santiago perd face à Bilal Kouni du Val-d'Oise. Puis, après s'être remobilisé, il remporte sa première victoire en Full et la troisième place de l'Open opposé à Mike Torniere de l'Île de la Réunion lors des repêchages.

Quant à Victor Grizard, il remporte la ceinture en Séniors masculins, dans la catégorie des moins de 64 kg. Avec 9 concurrents, tous plus motivés les uns que les autres, le Chalonnais a su tiré son épingle du jeu, round après round, combat après combat pour aller chercher sa ceinture. Voyez plutôt :

➤ En quart de finale, il était opposé à Nathan Berthet du département de l'Essonne. Un combattant puissant et physique.

➤ En demi-finale, il était opposé au Réunionais Pothin Luciano, un combattant alliant résistance et bonnes techniques de jambes.

➤ En finale, il était opposé à Brice Bethan, un adversaire venant de l'Eure, champion de France classe A en titre de la FFKMDA. Un boxeur polyvalent tant dans sa puissance que sa technique de jambes.

«Franchement, c'était dur! Mes adversaires étaient puissants, précis et trés bons techniquement. J'ai réussi à m'imposer grâce à mon rythme soutenu et ma prise d'initiative qui ne sont pas passées inaperçues. Ce fut une grosse journée qui commence par un adversaire très puissant en quart de finale. Berthet Nathan Berthet m'a marqué d'entrée de jeu mais j'ai réussi à limiter les dégâts. J'ai ensuite affronté Pothin Luciano pour la demi-finale. Un adversaire robuste de la Réunion pour finir contre une pointure lors de la finale. Brice Bethan de la team Leclerc, champion de France classe A en titre dans la FFKMDA. Un adversaire polyvalent avec tout ce qu'il faut pour gagner de nombreux combats : de très bonne jambes, une belle puissance et un physique lui permettant de boxer longtemps. Durant le combat, je me voyais sur le fil du rasoir, la victoire pouvant m'échapper à la moindre seconde de ralentissement. Mais c'était le dernier combat, les trois derniers rounds de la journée, je ne pouvais pas passé à côté, je ne pouvais pas m'arrêter en si bon chemin et cette mentalité a payé. Aujourd'hui, malgré la fatigue et les petites blessures, je suis fière de moi et j'ai hâte de reprendre, de progresser et d'aller chercher ma prochaine victoire», nous confie le jeune homme.

(Photos gracieusement fournies par Victor Grizard)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati