AVIS DE DECES - Monsieur José RIBEIRINHA- MORAIS

CHAGNY



Laurence,son épouse ;

Laetitia, Joanna, Raphael, Johnny, ses enfants;

Manon, Louna, Kyo, Lee-Lou, Victor, Gabriel, ses petits-enfants ;

Yannick, Coralie, Thomas, ses gendres et sa belle-fille ;

Marie et Dominique, sa sœur et son beau-frère ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur José RIBEIRINHA- MORAIS



Un hommage lui sera rendu vendredi 1er mars 2024 à 15 heures, au cimetière de Chagny.

José repose à la maison funéraire de Chagny.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.