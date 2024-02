CARNET ROSE - Bienvenue à Alïa

Alïa LAUVERNAY est née le 22 février à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le premier bébé de Sarah MAGNIEN et de Maxime LAUVERNAY. La maman est infirmière et le papa est cadre dans le transport et la logistique. La petite famille réside à Nolay. Nos félicitations aux parents et meilleurs voeux au bébé !