La semaine prochaine au Conservatoire du Grand Chalon : 'Ma Vie sans Bal'

MARDI 05 MARS 2024 À 19H - AUDITORIUM

Ma vie sans bal part de l’envie d’exprimer simplement ce qu’est la danse intégrante© telle que la pratique le chorégraphe Éric Languet depuis le début des années 2000 chez Danses en l’R.

Du désir qu’il a de partager la danse avec toutes sortes de personnes que l’on considère comme anormales, des fondements de cette pédagogie qui permettent à chacun d’être au meilleur de ses possibilités et de la vision du handicap qui sous-tend cette approche.

Quelles sont les répercussions personnelles, sociales et politiques de la mise en œuvre de cette vision ? Nous n’avons ici pas de réponses toutes faites, ni de leçons à donner, mais Wilson et Eric tiennent à rendre compte d’une expérience humaine qui dépasse largement le cadre d’un studio de danse.

Un bord plateau à la fin du spectacle permettra un échange avec le public.

Post Scriptum

"Danse, définition : Suite de mouvements rythmés du corps (peu importe le corps que l'on a) Eric Languet et Wilson Payet sont différents, ils dansent ensemble, et c'est beau, vraiment et tout simplement."

Durée 30 min. – En famille dès 8 ans - Tarifs de 6 à 11 € - Pour plus de renseignements : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/ma-vie-sans-bal

Texte et visuel fournis par le Service Communication du Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Fabfut