Les enfants du centre de loisirs de l’Arc en Ciel de Châtenoy ont fait leur carnaval ce mercredi 28 février.

Le centre de loisirs était ouvert pendant la période de vacances scolaires du 19 février au 01 mars, une dizaine de jours d’accueil pour les enfants de 3 à 11 ans inscrits.

Cela a représenté 121 enfants sur les 10 jours, encadrés par 11 animateurs et animatrices différents sur la période de vacances sous la direction d’Ophélie Thomas, Marina Lebeault et Alexandra Bourgogne (en renfort).

3 semaines de préparation pour bien appréhender ces 2 semaines de vacances, les animateurs et animatrices avaient choisi le Pôle nord comme thème pour les petits et le montage d’un projet le Royaume des glaces pour les 6/11 ans.

Lors de la première semaine de vacances, une sortie luge au Duchet a été annulée faute de neige et la même semaine la sortie au parc de l’Auxois a été elle aussi annulée pour cause d’intempéries, mais les animateurs et animatrices ont toujours des solutions pour occuper les enfants. Les 3 à 5 ans ont fait une sortie 1.2.3 jouons, les 6 à 11 ans sont allés au club des rotondes de St Rémy faire du Badminton, du pickleball (sport de raquette, pratiqué avec une balle en plastique creuse perforée au-dessus d'un filet) et après-midi ciné au Mégarama avec la projection du film Le dernier jaguar. La 2ème semaine, sortie à l’Espace des Arts en matinée pour les petits et sortie patinoire à Dijon l’après-midi pour les 6/11 ans.

Pour tous, ce mercredi 28 février, c’était le grand moment du carnaval qui a débuté par : déguisement pour tout le monde, enfants, animateurs, animatrices et directrices, ensuite les princesses, panthère, policier, … ont fait un petit défilé dans le quartier autour de l’Arc en Ciel et retour en salles pour les jeux concoctés par les animateurs et animatrices.

Photo de groupe avec monsieur le maire, Vincent Bergeret, les deux adjointes, Marie-Thérèse Boissot et Jeanne-Marie Martin, toujours présentes pour apporter leur soutien au centre de loisirs, l’ensemble des personnes d’encadrement et les enfants,

La photo a été prise en présence du cabache du centre de loisirs.

Les enfants ont repris le chemin des jeux avant de se délecter des bonnes crêpes avec au choix pâte à tartiner ou confiture.

Les temps forts, comme carnaval, les sorties, les grands jeux, les moments conviviaux avec les familles, ont modulé ces vacances.

Le musée des glaces à Prévert, projet des 6/11 ans a été mené à bien lors des ateliers des activités manuelles portant sur la thématique : Le pôle nord. Ce que les enfants ont confectionné sera exposé au musée des glaces vendredi 1er mars, marquant ainsi la fin des vacances.

C.Cléaux