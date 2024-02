Un monde et une ambiance de folie au bal costumé des enfants ! Edition 2024

L'ambiance du bal des enfants costumés ne peut pas s'imaginer si on ne va pas l'observer sur place ! Mais vous allez en avoir un aperçu en images !!



Ce mercredi, pour le plus grand bonheur des enfants, Yvan LOUISON, le DJ Animateur de Maytron Home Music a fait raisonner les plus belles chansons et les airs les plus festifs pour que chacun puisse s'amuser, danser et chanter !



Les enfants déguisés se sont appropriés l'espace en courant dans tous les sens, en faisant la chenille ou la ronde, en mangeant des gaufres et en se lançant des confettis.

Des ateliers de maquillage, pâte à modeler, dessin, peinture, organisés par l'équipe experte de "Kangourous Kids" (service sur mesure de garde d'enfants à domicile) étaient à la disposition des bouts de choux pour leur plus grand plaisir.

Les petits diablotins et les jolies princesses se sont amusés comme jamais grâce à l'animation proposée par le comité des fêtes, et bien entendu grâce au dévouement de tous les bénévoles.