CARNET ROSE - Bienvenue à Lou

Lou CLEAU est née le 29 février à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le premier bébéb de Julie GUEUGNEAUD et de Thomas CLEAU. La maman est aide-soignante et le papa est gérant de la société de piscines "Clé ' Ô Piscines". La petite famille réside à Chalon-sur-Saône. Félicitations aux parents et bienvenue au bébé !