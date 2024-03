A l’occasion de la Journée Internationale des droits des Femmes, la Ville de Chalon a donné la parole aux jeunes du Conseil Municipal des enfants

Agées entre 8 et 11 ans, 6 jeunes filles ont pris la parole !

Mardi 5 mars à 17h30, Place du Port Villiers à proximité de l’Office du Tourisme, avait lieu la conférence de presse de la Journée Internationale des Droits des Femmes.

Un événement qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, de Christelle Ferreira, photographe professionnelle, des jeunes filles sélectionnées parmi le Conseil Municipal des enfants, des parents, le Service Communication en charge du projet…

Extrait du discours prononcé par Gilles Platret : « L’idée, c’est évidemment de marquer la Journée Internationale des Droits des Ffemmes qui aura lieu ce mercredi, même si demain c’est une grosse journée pour Chalon avec le départ du Paris Nice. On avait essayé ces dernières années de trouver des thèmes assez originaux, par exemple il y a trois ans c’était les femmes qui ont fait Chalon avec Abigaïl Mathieu, Jeannette Guyot… En 2022 les femmes qui font Chalon, de la ville de Chalon et du Grand Chalon du service public, en 2023 les femmes pluriels avec les occupations professionnelles, associatives et sportives et cette année on a travaillé avec les jeunes de nos instances représentatives, en l’occurrence du Conseil Municipal des Enfants. On a demandé à un certain nombre d’entres elles, ce qu’elle voulait pour leur ville et nous avons installé leur photographie et leur réponse sur l’ensemble des panneaux Decaux disponibles pour nous. Nous avons par exemple Lilia qui nous dit qu’elle veut prendre soin de la santé de tous en incitant tout le monde à faire plus d’exercices ; Sarah qui veut continuer à célébrer les guinguettes, les fêtes de quartier et le carnaval ; Norah qui veut s’investir pour que tous les enfants soient heureux à l’école ; Kyla qui veut préserver les espaces verts et créer un parc d’attractions ; Eden qui veut apprendre aux plus jeunes à trier les déchets ; Annalisa qui veut récolter des moyens pour les personnes en difficulté… C’est en fait le souhait des jeunes filles du Conseil Municipal des Enfants pour la ville et pour les habitants de leur ville. C’est à ce titre là, que la ville de Chalon et l’ensemble des participantes que je remercie beaucoup, s’engagent aujourd’hui pour la journée des femmes!".

Clin d’œil à la jeune Kyla Auclair, 9 ans, qui pose devant sa photographie et ses souhaits.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B