Le restaurant Les Comptoirs d’Alice a ouvert ses portes à Chalon/Saône sur la zone de La Thalie !

Les Comptoirs d’Alice c’est le restaurant autrement « Mangez comme vous aimez » est notre devise.

Aux Comptoirs d’Alice, tout est cuisiné devant le client à partir de produits frais. Les entrées et les plats sont à volonté, les desserts et les boissons à la carte : un concept novateur pensé pour satisfaire toutes les envies et tous les appétits.

Chaque jour, l’équipe cuisine des salades, burgers, grillades et plats du jour, au gré de la saison. Petits et grands trouveront leur bonheur sur les buffets d’entrées et de plats, le tout à volonté.



Le client peut personnaliser son repas selon ses envies. « Un peu de tout ou beaucoup de ça » il peut se faire plaisir !

En fin de repas, les desserts maison comme le vacherin, le tiramisu ou encore les profiteroles pourront compléter cette offre alléchante.

Le restaurant fait aussi de la vente à emporter, peut recevoir 115 personnes en salle + 50 personnes en terrasse.

Arnaud et son équipe vous accueillent dès aujourd’hui mercredi 6 mars 2024. Toutes et tous ont hâte de vous faire découvrir les merveilles d’Alice aux horaires suivants :



Du dimanche au jeudi : de 11h45 à 14h et de 18h45 à 21h

Les vendredis et samedis : de 11h45 à 14h30 et de 18h45 à 21h30





Centre Commercial La Thalie

Rue des Poilus d’Orient

71100 Chalon/Saône



www.lescomptoirsdalice.fr

Crédit Photos Julie Dieusaert

Publi-information Catherine Julien

06 46 56 34 25

[email protected]