AVIS DE DECES - Monsieur Daniel CORNIER

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE



Giselle, son épouse ;

Sandra, Virginie,

ses filles chéries ;

Tanguy, Emeric, Lola,

ses petits-enfants adorés ;

Monique et Jean-François, Annick et Bernard (†),

ses sœurs et ses beaux-frères ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel CORNIER



survenu brutalement le 1er mars 2024, à l'âge de 70 ans.

La cérémonie sera célébrée lundi 11 mars 2024, à 10h30,

en la salle de cérémonies,

115, avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

Ni fleurs, ni plaques.

Condoléances sur Registres.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.