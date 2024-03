L'avocat et militant franco-palestinien Salah Hamouri en conférence à Châtenoy-en-Bresse

Tenue le jeudi 7 mars, 19 heures 30, à la Salle des Fêtes de Châtenoy-en-Bresse, 2 Place du Centre, et organisée par l'AFPS71, la conférence a fait salle comble. Plus de détails avec Info Chalon.

Né le 25 avril 1985 à Jérusalem-Est, Salah Hamouri est un avocat franco-palestinien soupçonné d'avoir partie liée avec le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), une organisation politique d'obédience marxiste-léniniste et nationaliste fondée par Georges Habache et Ahmed Jibril, qui prône une solution politique fondée sur un seul État réunissant Arabes et Juifs en Palestine, sans considérations religieuses ou ethniques (considérée comme organisation terroriste en Israël, États-Unis, Canada, Australie, Japon et certains pays de l'Union européenne).

Ses conférences font régulièrement l'objet d'attaques et de polémiques, voire d'annulations plus ou moins contraintes, sous la pression notamment d'organisations proches de l'État d'Israël.

Le fervent partisan de la cause palestinienne a payé un tribut conséquent à son engagement. En 2005, il est arrêté par les services de sécurité israéliens qui le suspectent d'avoir «eu l’intention d'assassiner» le rabbin Ovadia Yosef, ancien grand-rabbin d'Israël et chef spirituel du parti religieux Shas, en 2005, et pour son soutien au FPLP (deux chefs d'inculpation qu'il a toujours nié), son périple carcéral commence alors qu'il a à peine 20 ans.

Après trois ans de détention administrative, Salah Hamouri accepte en 2008 une procédure de négociation de peine et son avocate plaide coupable afin d'échapper à une peine de quatorze ans. Il est finalement condamné par un tribunal militaire à une peine de sept ans d'emprisonnement.

Il sortira de prison de façon anticipée en 2011, dans le cadre d'une libération de prisonniers politiques palestiniens contre Gilad Shalit, franco-israélien kidnappé par le Hamas.

Il effectue des études de droit et devient avocat au barreau palestinien en août 2017. À nouveau placé en détention administrative en août 2017. Il est libéré 13 mois plus tard, sans qu'aucune charge ne soit émise contre lui pendant toute cette durée.

Il est de nouveau incarcéré en mars 2022, sans accusation formelle sous le régime de la détention administrative.

La détention administrative est un pouvoir extraordinaire dont est doté le Shin Beth (renseignement intérieur) en raison des menaces qui pèsent sur le pays. Les autorités israéliennes sont parfois accusées d'en abuser.

Enfin, le 18 décembre 2022, contre son gré, il est extrait de prison et expulsé dans un avion vers la France. Israël révoque son permis de résident permanent, l'empêchant de rester à Jérusalem-Est, ville où il est né.

Son expulsion vers la France sera qualifiée de «déportation» par Amnesty International, et condamnée par le ministère français des Affaires étrangères.

Selon Jeremy Laurence, un porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l'Homme : «Le droit international humanitaire interdit l'expulsion de personnes protégées d'un territoire occupé (…). Expulser une personne protégée d'un territoire occupé est une violation grave de la Quatrième Convention de Genève, constituant un crime de guerre».

Organisée par l'AFPS71 à la Salle des Fêtes de Châtenoy-en-Bresse ce jeudi 7 mars 2024, la conférence-débat s'est tenue en présence de Salah Hamouri et Anne Tuaillon, la présidente nationale de l'Association France Palestine Solidarité.

À leurs côtés, Ibtissame Moutawadi Chaplin et Richard Béninger, co-président de l'AFPS71.

Environ 150 personnes se sont rendues à cette conférence-débat, selon les organisateurs.

C'était aussi l'occasion d'une vente-signature de «Prisonnier de Jérusalem» pour la modique somme de 10 euros dont 5 euros sont reversés par l'éditeur à l'AFPS71.

(Photos gracieusement fournies par Ivan Maréchal)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati