Conservatoire du Grand Chalon : Poplitê au Théâtre Piccolo ce dimanche

DIMANCHE 10 MARS 2024 À 11H - THÉÂTRE PICCOLO

COMPLET !

Fortement imprégnée du coco, la musique de Poplitê reflète l'expressivité et l'effervescence populaire.

Le coco, c’est une multiplicité de styles rythmiques et chantés variant selon les lieux, les communautés, les familles, ce sont les odes aux paysages, à la faune et à la flore... de quoi s'allier culturellement à la nature.

De quoi aussi se relier entre elles, musiciennes influencées par les grandes coquistas comme Dona Selma, Aurinha, Dona Sila et d'autres femmes puissantes, rassembleuses, passeuses.

La tradition du coco n'est pas exportable, elle s'ancre dans son lieu, dans son champ, et invite le monde dans sa rue, devant sa porte. C'est à partir de cette force accueillante et propagée que Poplitê redécouvre ses propres lieux, ses traditions musicales, ses voix et ses moments.

Elles ne vous feront pas voyager au Brésil, elles sont elles-mêmes en voyage !

Pour plus de renseignements : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/poplite

Texte et visuel fournis par le Service Communication du conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Sara Goëtz