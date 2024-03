L'Union des Syndicats Départementaux de la Santé et de l'Action Sociale 71 s'est réunie à Chalon

La dernière journée de formation à Chalon coincidait avec la journée internationale des droits des femmes. En ce 8 mars, cela paraissait tout à fait normal d'avoir une pensée particulière pour Clara Zetkin, figure emblématique du mouvement féministe du XXe siècle. Ni la fête des femmes ni la fête des mères, cette journée est encore moins la Saint-Valentin. L'USD 71 revendique les égalités de carrières et de revenus, le droit de vivre libre de toute violence et discrimination, une meilleure prise en charge de la santé des femmes. "Avoir du temps pour nous", c'est permettre aux femmes comme aux hommes d'avoir du temps libéré pour leur parentalité, pour aider leurs proches et pour leurs loisirs et engagements citoyens. Une manière aussi de créer des emplois et de réduire les temps partiels.