Un moratoire pour les zones de revitalisation rurale - Les députés érémy Decerle, Benjamin Dirx, Louis Margueritte et Rémy Rebeyrotte réagissent

Dans une démarche résolument tournée vers l'écoute et la réponse aux préoccupations des territoires ruraux, le Premier Ministre, Gabriel Attal, a annoncé l'instauration d'un moratoire sur la révision du zonage des France Ruralité Revitalisation (FRR) spécifiquement pour notre département de Saône-et-Loire.

Cette décision marque une véritable reconnaissance des spécificités et des besoins de notre département.

Nous, parlementaires de Saône-et-Loire de la majorité présidentielle sommes mobilisés depuis plusieurs semaines pour porter la voix des élus locaux et de nos territoires.

Nous tenons à saluer l’engagement des Associations de maires, notamment de Jean- François Farenc président de l’Association des Maires ruraux de Saône-et-Loire et de Marie-Claude Jarrot, présidente de l’Association des Maires de Saône-et-Loire, ainsi que de l’ensemble des élus locaux, dont la mobilisation exemplaire mérite d'être saluée.

L'annonce de ce moratoire est une reconnaissance significative de la part du Président de la République, du Premier Ministre et du Gouvernement, qui ont su entendre les revendications portées avec force et conviction par les représentants de la ruralité. Elle souligne également l'importance de la collaboration et du dialogue continu entre les élus locaux et nationaux, et l'exécutif, pour l'élaboration de politiques publiques adaptées aux réalités territoriales.

Nous entendons utiliser cette période de moratoire comme une opportunité précieuse pour travailler de concert avec les élus locaux, les associations et les acteurs du territoire. Notre objectif est clair : assurer que les communes de Saône-et-Loire restent intégrées au sein du dispositif ZRR, reconnaissant ainsi leur rôle vital dans le tissu économique et social de notre département. Ce moratoire doit représenter une méthode de travail collaborative, ouvrant la voie à des discussions constructives et à des solutions pérennes répondant aux besoins de nos communes.



Nous sommes déterminés à mettre à profit ce moment clé pour renforcer le dialogue, affiner notre compréhension des enjeux locaux et élaborer des stratégies adaptées qui témoignent de notre engagement envers la vitalité et le développement durable de la Saône-et-Loire.

Jérémy DECERLE, député européen

Benjamin DIRX, député de la 1ère circonscription de Saône-et-Loire

Louis MARGUERITTE, député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire Rémy REBEYROTTE, député de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire