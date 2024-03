AVIS DE DECES - Madame Eliane GONOT née GÉNIEUX

GIVRY - SAVIANGES



DESCOMBIN Marie-Odile et André (†),

GONOT Philibert, ses enfants ;

DESCOMBIN Anne et Grégory, Hervé et Estelle, Laurent et Floriane,

GONOT Alexis et Manon, Astrid, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Léa, Chloé, Léonie et Elena, ses arrière-petites-filles ;

neveux et nièces, cousins et cousines, amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Eliane GONOT

née GÉNIEUX

survenu le 9 mars 2024,

dans sa 92e année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 14 mars 2024 à 14h30, en l'église de Givry.

Eliane repose à la chambre funéraire de Buxy.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie l'ensemble du personnel médical qui a pris soin d'elle ces derniers mois.

Elle a rejoint son époux Raymond décédé en 2020 et son gendre André en 2021.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.