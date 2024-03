Framatome organise un Job dating sur ses 4 sites bourguignons les 5 et 6 avril 2024

Pour répondre à leurs enjeux de recrutement 2024, les sites Framatome de Chalon-sur- Saône, du Creusot, de Montbard et de Saint-Marcel accueilleront des candidats vendredi 5 et samedi 6 avril pour des entretiens avec un binôme recruteur-manager.

Framatome recrute 1 800 personnes en France en 2024 pour accompagner la croissance de ses activités et répondre aux enjeux de demain dans les domaines de l’énergie bas-carbone, de la santé et de l’espace.

En Bourgogne, plus de 500 opportunités sont offertes à toutes et tous, sur l’ensemble des métiers de l’industrie.

Dans ce cadre, Framatome organise les vendredi 5 et samedi 6 avril, une opération Job dating sur l’ensemble de ses sites en Bourgogne, pour les métiers suivants :

• Sur notre site de Saint-Marcel (71) : les métiers de production (usinage, soudage, chaudronnerie, contrôle non-destructif), et les métiers supports à la production (méthodes et dessin industriel) ;

Sur notre site de Chalon-sur-Saône (71) : les métiers de coordination technique / méthodes industrielles (mécanique, contrôle non destructif, soudage), les métiers de maintenance sur sites nucléaires (soudage, usinage, mécanique, contrôle commande, pilotage opérations), et de la planification industrielle (grands projets et ressources) ;

Sur notre site du Creusot (71) : les métiers de l’ingénierie (mécanique) ;

Sur notre site de Montbard (21).

Durant ce Job dating, les candidats pourront découvrir les activités de Framatome et rencontrer de manière privilégiée des opérationnels et recruteurs, pour échanger sur leurs projets professionnels. « L’ambition de ce Job dating est de créer une étincelle, de donner envie de nous rejoindre pour contribuer à produire une énergie performante et bas-carbone, » indique Audrey Boillot, responsable recrutement.

Pour participer et être présélectionné, une inscription préalable avant le 22 mars est nécessaire. Pour découvrir les offres, vous inscrire et nous transmettre votre CV, rendez-vous ici ou dans l’espace Candidats/Rejoignez-nous du site www.framatome.com avec le mot-clé Job dating.