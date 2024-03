Mais qui stoppera le rouleau compresseur de Givry-Cheilly ?

Dimanche, l'équipe locale a encore enregistré une nouvelle victoire. Pour ce match à domicile, ce sont les joueurs du RC Dijonnais qui se sont inclinés sur le score de 27 à 10.

Pour le ‌Coach Gérard Boissard : « On retiendra la victoire, dans un match où l'on démarre par deux beaux essais construits. Nous sommes tombés dans un faux rythme qui nous a fait déjouer complètement. De nombreuses fautes de mains ont pollué notre jeu d'attaque. Nous avions dit aux joueurs cette semaine qu'il fallait que nous imposions notre rythme, ce que nous avons fait mais seulement 15 minutes. Tant pis... Nous allons continuer à faire tourner le groupe et profiter de ces moments avec ce groupe très attachant. On se rapproche de la fin du championnat, on ne lâchera rien et on va bosser cette semaine sur nos points faibles : mardi et jeudi, au boulot ! Je voulais dire un grand merci aux dirigeants qui se sont mobilisés dès 8h du matin pour que puisse avoir lieu ce match. »

Prochain match ce dimanche contre Maiche à Cheilly-lès-Maranges (match du 21 janvier en retard).