Signature des chartes des bénévoles du dispositif Entour'Age

Depuis 2017, un partenariat solide entre la Maison des Séniors et le lycée Saint-Charles Plus de détails avec Info Chalon.

Avec le dispositif Entour'Age, la Maison des Séniors de Chalon-sur-Saône s'attache à lutter contre l'isolement de nos aînés.

L'objectif est d'entourer, partager, accompagner pour maintenir le lien social et briser l'isolement.

Pour ce faire, la Maison des Seniors favorise la présence de bénévoles. L'acte de solidarité que représente le volontariat est une richesse humaine valorisante et stimulante. L'engagement, en tant que bénévole, permet d'agir pour l'intérêt collectif au-delà de la simple entraide familiale ou amicale.

Ce mardi 12 mars 2024 à 11 heures, c'est dans le salon d'honneur de la mairie que le lycée Saint-Charles a signé la charte des bénévoles du dispositif Entour'Age, en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd, son premier adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, Véronique Avon, la conseillère municipale déléguée à l'animation commerciale, et Dominique Rougeron, la conseillère déléguée aux personnes âgées et à l'accompagnement du handicap.

L'objectif de ce partenariat est de proposer à des élèves du lycée Saint-Charles de partager une heure de leur temps libre, au moins une fois par mois, avec une personne âgée. Cette action permet aux séniors isolés de recevoir différentes personnes plusieurs fois par mois à leur domicile et rompre ainsi l'isolement.

Les élèves volontaires s'engagent après avoir présenté une lettre de motivation suivie d'un entretien avec la coordinatrice du dispositif. Une convention de stage est établie entre l'élève, l'établissement et la Ville de Chalon-sur-Saône. Ainsi, l'élève s'engage doublement en signant la Charte du bénévole.

La présente charte s'applique aux personnes intervenant en qualité de bénévoles au sein de la Maison des Séniors pour des missions visant à lutter contre l'isolement des personnes âgées à domicile en permettant le repérage, en organisant des appels téléphoniques, des visites de convivialité, en mettant en œuvre des actions de lien social hors domicile.

