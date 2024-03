SNCF : les billets de train pour l'été sont mis en vente mercredi

La SNCF avait annoncé lundi sur son site internet qu'elle ouvrirait mercredi 13 mars sa billetterie pour les TGV Inoui et les trains Intercités circulant en France et en Europe entre le 6 juillet et le 11 septembre. La billetterie est accessible depuis 6 heures du matin. La compagnie ferroviaire précise que "400 000 places en TGV Inoui supplémentaires" seront proposées par rapport à l’été dernier.