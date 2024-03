Daniel Courtitarat honoré par la Président du Comité FNACA de Châtenoy le Royal

A l’issue de l’Assemblée Générale, le Président Jean-Marie Moutier a tenu à remercier son vice-président, Daniel Courtitarat, pour son soutien depuis de très nombreuses années.

Pour cela il lui a offert une pièce de collection, émise par la Monnaie de Paris, et présentée sous la référence « Les Appelés en Algérie 1954 - 1962 ». Une pièce de 41m/m de diamètre, dorée à l’or fin 24 carats.

Sur une face elle représente toutes les armes étant intervenues sur le territoire algérien et sur l’autre face une carte de l’Algérie avec ses trois villes, chefs lieux des trois départements français de l’époque Oran, Alger et Constantine. Une belle marque d’amitié entre ces deux hommes qui se connaissent et se complètent bien.

JCR