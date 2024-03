Changement autorisation de fonctionnement à l’IME Georges Fauconnet de Virey-Le-Grand

C’est ainsi que l’AMEC, Organisme Gestionnaire de l’IME (Institut Médico Educatif), a soutenu entre autres l’ouverture de nouveaux dispositifs : Autisme, Situations Complexes, Prestations Externalisées ... etc ; ainsi que le travail des professionnels visant l’inclusion des jeunes en milieu ordinaire dans tous les domaines de leur parcours de vie : scolarité, loisirs, sport, socialisation et vie quotidienne.

Depuis septembre 2022, l’IME s’est engagé dans la démarche « Une Réponse Accompagnée pour Tous » en développant de nouvelles prestations d’accompagnement en milieu ordinaire dans le cadre de son Dispositif d’Accompagnement de Premier Niveau.

Le travail des professionnels de l’IME au fil des années, soutenu par la Direction Générale et le Conseil d’Administration de l’AMEC, a permis une évolution importante dans l’autorisation de fonctionnement de l’Etablissement, délivrée par l’ARS.

En effet, depuis le 1er janvier 2024, l’IME bénéficie d’un agrément lui attribuant la dénomination de DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT MEDICO-EDUCATIF (DAME), avec une extention de 14 places dédiées aux prestations en milieu ordinaire.

Il s’agit d’une reconnaissance du développement de l’Etablissement en Dispositif intégré visant à mettre en synergie l’ensemble de ses moyens humains et institutionnels avec ceux du Territoire, afin de répondre aux besoins d’un nombre croissant de jeunes en situation de handicap en attente d’accompagnement, et d’éviter les ruptures de parcours.

Par ce nouvel agrément, le DAME Georges Fauconnet s’inscrit dans le cadre de la « Transformation de l’offre des Etablissements et Services Médico-Sociaux », et répond au mouvement inclusif initié par les Pouvoirs Publics au travers de plusieurs lois et décrets.

L’objectif final est de garantir à tous les jeunes des accompagnements diversifiés et modulables. En ce sens, le DAME Georges Fauconnet continue à s’engager dans un travail de restructuration et de développement de ses Services et Dispositifs afin de faire évoluer ses prestations de service au plus près de la démarche « Une Réponse Accompagnée Pour Tous ».

