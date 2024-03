CONSEIL MUNICIPAL - La hache de guerre déterrée entre Hervé Dumaine et Gilles Platret

C'est un secret pour personne que depuis quelques mois, il y a de la friction sur la ligne entre Gilles Platret et son ex 1er adjoint, Hervé Dumaine. La tension entre les deux hommes a pris un coup d'accélérateur ce jeudi soir en conseil municipal, avec une prise de position d'Hervé Dumaine qui a visiblement énervé le maire. Avec une question d'une hausse de la dette et du risque que cela engendre sur les générations futures, Hervé Dumaine a demandé un sursis à la politique municipale, rappelant un argumentaire maintes fois utilisé par Gilles Platret chef de l'opposition, "la dette d'aujourd'hui sont les impôts de demain". Des propos qui ont provoqué un petit moment de tension au sein de la majorité municipale, où pour la première fois, une voix s'est élevée très officiellement. " Il faudra assumer votre responsabilité en jouant votre petite musique" a lancé très amer Gilles Platret, à l'encontre de son désormais ex-meilleur ami.

Des propos qui n'ont pas décontenancés Hervé Dumaine, qui a marqué sa désapprobation sur la gestion financière de la ville, en s'abstenant sur les orientations budgétaires de la majorité municipale.

Laurent Guillaumé